На Украине рассказали о наступлении тяжелого кризиса в стране

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил о непростых временах для страны. Об этом сообщает «Главред».

Суслов утверждает, что страны Запада признают, что «Газпром» выполняет текущие контракты по поставкам топлива в Европу в полном объеме, хотя Брюссель нуждается в дополнительных объемах газа из России.

Москва планирует организовать дополнительное снабжение континента газом по трубопроводу «Северный поток – 2», чтобы окупить вложенные в проект средства, считает Суслов.

Украина, в свою очередь, хочет, чтобы Россия организовывала перекачку газа через ее территорию из-за того, что страна ощущает дефицит топлива и нехватку дохода от его транзита. Но Киев не планирует обсуждать вопросы с российским правительством о возврате к прямым закупкам топлива у «Газпрома», а продолжает приобретать газ у европейских спекулянтов по резко завышенным ценам, констатирует Суслов.

«Я просто хочу знать, почему украинское руководство в декабре 2019 года согласилось на подписание пятилетнего контракта на транзит газа с «Газпромом» вместо существовавшего десятилетнего, и почему оно согласилось на сокращение объема транзита практически вдвое до 40 миллиардов кубометров в год?», — заявил Суслов.

Он заключил, что все стороны выполняют свои обязательства, но в этой ситуации для Украины ждут сложные времена.

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон попросил ЕС не предоставлять «Северному потоку – 2» исключения из законодательства. Газопровод, по его мнению, для нормального функционирования должен ему соответствовать.