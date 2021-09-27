В Венгрии оценили реакцию Украины на газовый контракт с Россией

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал вмешательством во внутренние дела страны реакцию Украины на российско-венгерское соглашение по поставке газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я протестую против этой попытки вмешаться во внутренние дела Венгрии и обеспечение отоплением в зимние периоды. Это наше дело, никакая другая страна не может на это влиять», — рассказал Сийярто.

Он подчеркнул, что в правительстве стараются сделать все возможное, чтобы «в квартирах венгров было тепло зимой», и это внутреннее дело страны, которое «не имеет никакого отношения к межправительственным и смешанным комиссиями».

Сийярто добавил, что когда направляется в Киев, то «никогда не смотрит на то, кто был в столице Украины раньше, и кто что подписывал.

Ранее стало известно, что Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контракта между Россией и Венгрией на поставку газа в обход Украины.

27 сентября Венгрия и «Газпром» подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года. В честь этого состоялась торжественная церемония, которую провели в Будапеште. На ней присутствовали заместитель председателя правления, генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Документ вступит в силу 1 октября. Соглашение предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.