Политолог Оленченко назвал причины поражения партии Меркель на выборах в Германии

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко в беседе с телеканалом «360» рассказал, какие факторы повлияли на поражение блока ХДС/ХСС на выборах в Германии.

В первую очередь, по словам эксперта, на поражение повлияла пандемия — ее последствия и жесткие карантинные меры в Германии стали причиной протестных настроений в обществе.

«Население подспудно или сознательно адресовало свое недовольство власти, которая в тот момент олицетворялась блоком ХДС/ХСС», — уточнил Оленченко.

Другим фактором, из-за которого блок Ангелы Меркель проиграл Социал-демократической партии Германии (СДПГ), специалист назвал экономическую ситуацию — введенные из-за пандемии ограничения ударили по малому и среднему бизнесу, который просил о большей помощи у государства.

Еще один фактор — международный. Политолог подчеркнул, что в сложившейся в Европейском союзе ситуации у Германии не всегда получалось принимать правильные решения, а это подрывало авторитет власти ФРГ.

Наконец, на результаты выборов повлияло то, что в Германии выросло новое поколение с новыми взглядами, требованиями к власти и пожеланиями, которым консервативный блок ХДС/ХСС не отвечает.

Ранее стало известно, что на выборах в бундестаг с результатом в 25,7% голосов лидирует Социал-демократическая партия Германии, следует из предварительных итоговых данных ЦИК Германии.