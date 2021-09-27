Украинский телеканал поздравил Порошенко «возвращением» Крыма

Украинский телеканал »Прямой» поздравил экс-президента Петра Порошенко с днем рождения роликом с якобы мировыми новостями, в котором Украина вступила в НАТО и Евросоюз, а Россия «вернула» Киеву Крым.

Порошенко праздновал 56-й день рождения 26 сентября. В эфире телеканала «Прямой» к этой дате показали ролик, в котором якобы мировые СМИ освещают новости, связанные с Украиной. Так, в видео «Би-би-си» сообщает, что Украина вошла в НАТО, ведущая CNN рассказывает о том, что Украина якобы стала членом Евросоюза, а также показывает рекордный рост ВВП. Ведущий Deutsche Welle передает о том, что якобы «Россия под дипломатическим давлением ушла и Донбасса и вернула Крым Украине».

«С днем рождения, Петр Алексеевич. Главные победы впереди», — говорится в конце видеоролика.

В феврале 2021 года Порошенко заявил, что стал владельцем телеканала «Прямой», купив его у экс-депутата Верховной рады Владимира Макеенко, сумма сделки не разглашается.

Ранее бывший президент Украины выступил за закрытие телеканала «Наш», а также поддержал санкции против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.