Кандидат в канцлеры от победившей в ФРГ партии призвал блок Меркель уйти в отставку

Граждане Германии дали понять, кого хотят видеть в следующем правительстве, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) должен уйти в оппозицию. Об этом заявил кандидат в канцлеры от победившей на выборах Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц, передает ТАСС.

«Три партии усилились — социал-демократы, «зеленые» и свободные демократы. Граждане определили четкий мандат — эти три партии должны войти в следующее правительство», — подчеркнул политик.

На прошедших выборах в бундестаг за Социал-демократическую партию Германии проголосовали 25,7% избирателей, за блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов — 24,1%, что является самым низким результатом за всю их историю. Далее следуют партия «Зеленые» с 14,8% голосов, Свободная демократическая партия с 11,5% и «Альтернатива для Германии» с 10,3%.

Ранее сообщалось, что количество депутатов бундестага после выборов вырастет с 709 до 735. Социал-демократическая партия Германии получит 206 мест, блок ХДС/ХСС — 196, «Зеленые» — 118 депутатов, СД— 92, АГ — 83.