Социал-демократы победили на выборах в Бундестаг

Социал-демократическая партия Германии выиграла выборы в Бундестаг с 25,7% голосов, следует из данных ЦИК Германии.

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов занял второе место с самым низким за свою историю результатом в 24,1%. На третьем месте расположились партия «Зеленые» с 14,8%, на четвертом — Свободная демократическая партии с 11,5%, а «Альтернатива для Германии» стала пятой с 10,3%.

Партия «Левые» не преодолела пятипроцентный барьер по партийным спискам.

Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц сообщил, что собирается договориться о новой правящей коалиции до Рождества. По его словам, после того, как правительство будет сформировано, Берлин будет развивать сотрудничество с НАТО и Евросоюзом.

Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев при этом заявил, что Россия готова работать с любым правительством, которое будет сформировано по итогам прошедших в воскресенье выборов в бундестаг, вне зависимости от его партийной конфигурации. По его словам, Москва надеется что новое руководство ФРГ будет учитывать стремление подавляющего большинства немцев и россиян «жить в мире и согласии, постарается сохранить накопленный за долгие годы позитивный потенциал двусторонних отношений, межчеловеческих контактов».