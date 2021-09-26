Кандидат в канцлеры ФРГ собирается договориться о правящей коалиции до Рождества

Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц сообщил, что собирается договориться о новой правящей коалиции до Рождества. Такое заявление он сделал в эфире телеканала АRD.

По его словам, это необходимо успеть сделать для того, чтобы канцлеру ФРГ Ангеле Меркель не пришлось больше выступать с еще одним новогодним обращением.

«Назвать точную дату было бы абсурдным, но мы сделаем все, чтобы завершить переговоры до Рождества», — сказал политик.

Шольц отметил, что после того, как правительство будет сформировано, Берлин будет развивать сотрудничество с НАТО и Евросоюзом.

Он добавил, что поддержка избирателями его партии вызвана тем, что многие желают, чтобы он возглавил следующее правительство ФРГ.

«Мне понятно, что все могут положиться на меня в том, что я сформирую прагматичное правительство», — сказал Шольц в эфире телеканала N-TV.

Ранее появились первые прогнозы по распределению мест в бундестаге.

Первый вариант назвали «большой коалицией», в него входят СДПГ и ХДС/ХСС. Второй вариант — «светофор» — предполагает коалицию СДПГ, «Свободной демократической партии» и «Союза 90/Зеленые», а третий — «ямайка» — коалицию ХДС/ХСС, «Свободной демократической партии» и «Союза 90/Зеленые».