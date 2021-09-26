Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет неправильно сложил бюллетень при голосовании

Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет при голосовании на выборах в бундестаг неверно сложил бюллетень, из-за чего окружающие могли увидеть, за кого он проголосовал. Об этом сообщает издание Bild.

На фотографиях с избирательного участка в Ахене, родном городе Лашета, можно увидеть, как политик бросает в урну бюллетень. На бумаге можно заметить, что кандидат в канцлеры отдал голос за свою партию.

Издание отмечает, что это противоречит положениям о выборах в бундестаг, согласно которым избиратель должен сложить бюллетень так, чтобы невозможно было увидеть, кого он выбрал, и таким образом исключить влияние на других избирателей.

ЦИК Германии отреагировал на ситуацию в Twitter, обратив внимание, что «известный на всю страну политик, как и ожидалось, проголосовал на свою партию», а потому заявлять о том, что он каким-то образом давил на других избирателей, нельзя.

В комитете указали, что если бюллетень был сложен неправильно, то избирательная комиссия даст новый. Если же бюллетень бросили в урну, то его уже нельзя убрать, и он считается действительным.

Ранее сообщалось, что явка на парламентских выборах в Берлине к полудню составила 27,4%.

В парламентских выборах в Германии принимают участие 47 политических объединений, при этом реальные шансы на попадание в бундестаг имеют ХДС/ХСС, социал-демократы, «Зеленые», Свободная демократическая партия (СвДП, либералы), правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) и Левая партия.

После выборов на основании распределения мандатов в бундестаге будет сформировано новое правительство во главе с новым канцлером.