Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп заявил, что не планирует обсуждать с Россией информацию о переброске в страну работников частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщает ТАСС.

У главы МИД Мали 24 сентября состоялась встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Нам не нужно обсуждать эту сферу, в частности данный вопрос. Мы лишь обсуждаем наше сотрудничество с Россией», — прокомментировал Диоп информацию, что стороны в ходе диалога коснулись сотрудников ЧВК и их взаимодействия на территории страны.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что военных от России в Мали нет и каких-либо переговоров по данной теме не предполагалось.

Ранее сообщалось, что МИД Франции предостерег Россию от отправки ЧВК «Вагнер» в Мали.

В прошлом году в Киеве признали провокацию с ЧВК «Вагнер». Бывший глава офиса Владимира Зеленского признал провал операции с задержанием россиян в Минске.