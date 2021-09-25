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В Верховной раде заявили, что Украина «не доживет» до следующей зимы

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что из-за кризиса в сфере энергетики Украина рискует «не дожить» до следующего отопительного сезона. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Наш».

По мнению Буймистер, уже второй год подряд из-за непрофессионального управления и менеджмента энергетика страны летит в «там-тарарым».

«Мы хотим популистски ограничивать тарифы, и сделали это, на газ и на электроэнергию, слава богу, хоть люди немного этот отопительный сезон, возможно, чуть легче переживут», — подчеркнула депутат.

Она отметила, что предстоящий зимний сезон на Украине будут веерные отключения и абсолютный упадок технического состояния всех сетей. Это приведет к тому, что «до следующего отопительного сезона страна просто не доживет».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления в украинском парламенте заявил, что к росту цен на газ привела «энергетическая война», которую якобы устроил «Газпром» для введения в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2».

По его словам, это очевидный факт, который подтверждается и уменьшением экспорта с российской стороны в сравнении с предыдущими годами, и отказом от бронирования дополнительных мощностей украинской газотранспортной системы.

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