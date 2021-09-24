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Бутина рассказала, чем хочет заниматься в Госдуме

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Прошедшая в новый созыв Госдумы по спискам член Общественной палаты России Мария Бутина рассказала «Газете.Ru», чем планирует заняться в нижней палате парламента.

«Я шла вторым номером по списку в Государственную думу от Кировской области. Первым был губернатор Игорь Васильев. Он отказался от мандата в мою пользу, я становлюсь членом Госдумы. Безусловно, моим приоритетом будет Кировская область, поскольку жители голосовали за список «Единой России», и это большая ответственность», — сказала Бутина.

Новоиспеченный депутат призналась, что у нее пока нет понимания, в каком комитете она будет работать. По ее словам, есть разные предложения, но тема соотечественников точно останется на повестке дня.

«Эту тему я не бросаю. Я ее вела на протяжении двух лет работы в Общественной палате. В рамках предвыборной кампании мы не останавливали работу по помощи нашим согражданам, которые попали в беду за рубежом.

Ровно так же и в Госдуме я продолжу эту работу. Считаю, что это мой долг, это моя благодарность стране, которая не бросила меня в тяжелой жизненной ситуации», — пояснила Бутина.

Ранее стало известно, что губернатор Кировской области Игорь Васильев принял решение отказаться от мандата депутата Госдумы в пользу Марии Бутиной. По его словам, Бутина проделала большую, серьезную работу, завоевав доверие граждан области.

До этого сообщалось, что член комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России, член Экспертного совета при уполномоченном по правам человека при президенте РФ Мария Бутина не прошла в новый созыв Госдумы от Кировской области. Уточнялось, что партия «Единая Россия», от которой она избиралась, набрала крайне низкий процент в регионе.

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