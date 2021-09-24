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Талибы* определились с кандидатами на должность посла в России

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Khwaja Tawfiq Sediqi/AP

Радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)»* определило кандидатов на должность посла Афганистана в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиуллу Муджахид.

По его словам, имена кандидатов на пост посла будут объявлены после признания новых афганских властей.

Ранее официальный представитель катарского политического офиса «Талибана» Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что новый министр иностранных дел Афганистана должен посещать Россию, Китай и Иран для налаживания дипломатических отношений.

По его словам, визиты в эти страны необходимы, как и поддержка с ними политических отношений. Но решение об этом будет приниматься «в ходе двустороннего общения» с Россией, Китаем и Ираном, указал представитель движения.

До этого глава российской дипмиссии в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что РФ выстраивала контакты с «Талибаном» в течение предыдущих 7-8 лет и была готова к приходу талибов к власти в Афганистане.

15 августа талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана.

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