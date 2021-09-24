В ООН флаг Украины перепутали с флагом Мальдив

На переговорах с председателем 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом за спиной президента Украины Владимира Зеленского стоял флаг Мальдив, а не Украины. Такие фото появились в Twitter украинского лидера.

На одном из снимков запечатлен диалог Зеленского и Шахида. На кадре за спиной председателя 76-й сессии Генассамблеи ООН стоит флаг ООН с изображением официальной эмблемы организации.

При этом за спиной украинского президента разместили флаг Мальдив, который представляет собой красное полотнище с зеленым прямоугольником в центре и белым полумесяцем на нем.

На столиках рядом с участниками переговоров также стоят маленькие флажки: возле Зеленского — флаг ООН, а возле Шахида — флаг Мальты.

Ранее Зеленский выступал с предложением «оживить» ООН.