Байдена обвинили в неуплате налогов

В Республиканской партии США обвинили президента-демократа Джо Байдена в неуплате налогов на $500 тыс., сообщает New York Post.

Согласно публикации, глава государства задолжал выплаты в рамках программы здравоохранения Medicare еще до своего вступления в должность.

Как утверждает член палаты представителей США Джим Бэнкс, ссылаясь на отчет исследовательской службы Конгресса, Байден неправомерно использовал так называемые S-корпорации, чтобы избежать выплаты налогов с гонораров за выступления и продажу книг в 2017-2018 годах.

S-корпорации в США — это компании, которые не платят налог на прибыль, так как передают ее своим акционерам, чтобы они уплачивали по ставке подоходного налога для физических лиц.

Байден и его супруга Джилл, согласно публикации, провели через эти корпорации в общей сложности более $13 млн, а задекларировали в качестве дохода менее $800 тыс. При этом в докладе не упоминается имя президента США в качестве нарушителя, зато приводятся подобные случаи использования S-корпораций и подозрительно низкого дохода, с которого платятся налоги.

В документе отметили, что налоговые декларации президента автоматически проверяются только за тот период, когда он находится в должности — с 2021 года.

Ранее предшественник Байдена Дональд Трамп обвинял его в «разрушении США».