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ЦИК признал состоявшимися выборы в Госдуму

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Центральная избирательная комиссия России утвердила результаты выборов в Госдуму. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Итоговые протоколы избиркомов по выборам в Госдуму объективно отражают результат голосования», — сказала глава ЦИК Элла Памфилова.

Она добавила, что избирательная комиссия признает выборы в Госдуму состоявшимися и действительными.

Таким образом, «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27 мандатов, ЛДПР — 21 мандат, «Новые люди» — 13». По одному мандату получили «Родина», «Гражданская платформа» и «Партия Роста». Еще пять мандатов получили кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.

Выборы в Госдуму VIII созыва проходили с 17 по 19 сентября. Кроме того, прошли прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов. В Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также Севастополе и Москве граждане могли проголосовать онлайн.

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