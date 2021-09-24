Алиев рассказал о роли Путина в урегулировании конфликта в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью российскому журналу «Национальная оборона» рассказал о деталях подписания трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Карабахе осенью 2020 года.

«Естественно, мы поддерживали регулярный контакт с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, на разных этапах военных действий. После того, как началась война, наш первый телефонный разговор состоялся 7 октября, в день его рождения», — сообщил Алиев.

По словам президента Азербайджана, личные дружеские контакты с российским президентом позволили Москве и Баку согласовать и принять Трехстороннее заявление.

Он добавил, что предложил план мира, который Россия одобрила, но был отвергнут армянской стороной, хотя он был менее унизительным и помог бы спасти жизни армянских и азербайджанских военных.

«Конечно же, очень много было вопросов, которые надо было согласовывать. Все проходило в таком авральном режиме. Представьте, за один день согласовать текст между двумя враждующими странами, и, естественно, данный текст должен был учитывать реалии». — сказал Алиев.

Он отметил, что Путин очень деликатный, очень тонкий и ко всем относится очень уважительно.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября 2020 года, а 9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня.