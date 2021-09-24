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Великобритания обратилась за срочной помощью из-за нехватки еды

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Frank Augstein/AP

Президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон просил его заключить «срочное» соглашение на поставку продуктов питания, которых не хватает в Соединенном Королевстве, пишет Reuters.

«Он хочет заключить с нами чрезвычайное соглашение об импорте еды, которой не хватает в Англии», — сказал он, выступая в своей еженедельной интернет-трансляции для сторонников.

По словам Болсонару, он передал эту просьбу своему министру сельского хозяйства Терезе Кристине.

Из-за резкого роста цен на природный газ в последние недели в Великобритании были закрыты некоторые заводы по производству удобрений, что привело к нехватке CO2, используемого для добавления газа в пиво и газированные напитки, а также для оглушения птицы и свиней перед убоями.

Правительство Соединенного Королевства в попытках предотвратить нехватку мяса и птицы расширило чрезвычайную государственную поддержку и предупредило своих производителей продуктов питания подготовиться к росту цен на углекислый газ на 400%.

По словам Болсонару, Джонсон также просил его помочь увеличить бразильский импорт виски из Великобритании, но, как он отметил, это дело частного бизнеса, а не его правительства.

Ранее сообщалось, что в Великобритании запустили в производство безвредный для планеты пластик.

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