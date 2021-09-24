В Раде обвинили Зеленского в трусости из-за его слов о произошедшей диверсии в Крыму

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива раскритиковал высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который в ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН осудил Россию из-за задержания подозреваемых в диверсии на газопроводе под Симферополем в конце августа. Об этом он написал в своем Telegram.

По мнению Кивы, украинский лидер сделал это безосновательно, в то время как сам подвергает незаконному преследованию оппозиционных политиков, включая Виктора Медведчука (глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» — прим.).

«Он создает тоталитарно-преступный режим, который грабит и уничтожает свою страну, при котором от голода, войны и болезней умирают люди», — выразил мнение парламентарий.

Он также напомнил Зеленскому о блокировке телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, о наложении санкций против украинских граждан «без суда и следствия».

«Все, что нужно знать о лжи, трусости и лицемерии!» — заявил Кива.

23 августа в МВД по Крыму сообщили, что правоохранители возбудили уголовное дело после того, как стало известно, что неизвестные умышленно нанесли повреждение газопроводу в селе Перевальное под Симферополем. Причастные в совершении преступления были объявлены в розыск. Спустя две недели стало известно, что по этому факту возбуждено уголовное дело.

6 сентября суд арестовал одного из руководителей организации Меджлис крымско-татарского народа (организация запрещена в России) Наримана Джелялова и еще двух подозреваемых по делу диверсии. В дальнейшем Джелялову ужесточили обвинения.