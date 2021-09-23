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В США пообещали прекратить гоняться за гаитянскими мигрантами на лошадях

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Hannah McKay/Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американские власти перестанут использовать лошадей для преследования гаитянских мигрантов на границе со страной. Об этом она сообщила на брифинге, передает РИА «Новости».

«Мы больше не будем использовать лошадей в Дель-Рио», — сказала она.

Псаки добавила, что такие меры были приняты в ответ на критику фотографий и видео, где конные полицейские устраивают своеобразную охоту на мигрантов.

Ранее сообщалось, что американские пограничники на лошадях кнутом отгоняют мигрантов из Гаити на границе с Мексикой.

На эту ситуацию уже отреагировали в Белом доме. Пресс-секретарь Джен Псаки, слова которой приводит Politico, сообщила об обеспокоенности американских властей сложившейся ситуацией.

Сами кадры она назвала ужасными и отметила, что понимает, почему ситуация возмутила общественность. По ее мнению, данный инцидент — неприемлемый и неуместный.

Как отметила Псаки, она не может представить себе сценарий, в котором это было бы целесообразно. Белый дом работает над сбором дополнительной информации по этому вопросу, сказала она.

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