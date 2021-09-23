Шведка увезла на войну в Сирию пятерых детей и вступила в ИГ*

В Стокгольме арестовали 49-летнюю многодетную мать по подозрению во вступлении в ряды террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и вывозе на войну в Сирию пятерых детей, сообщает SVT.

По данным СМИ, ей предъявили обвинения в военном преступлении и нарушении норм международного права. Как утверждает прокурор, она совместно с другими лицами способствовала тому, что ребенок младше 15 лет — ее сын — использовался в качестве солдата.

Согласно информации телеканала, она уехала в Сирию в 2013 году и вступила в ряды ИГ. Более того, в зону боевых действий она увезла с собой пятерых детей.

Двое ее детей впоследствии скончались в возрасте 14 и 18 лет, пишет SVT. Еще двух детей передали органам опеки после возвращения в Швецию.

Ранее сообщалось о гибели ребенка в результате обстрела поселка в Сирии.