Польский президент перепутал Байдена с Трампом на Генассамблее ООН

Президент Польши Анджей Дуда перепутал нынешнего президента США Джо Байдена с его предшественником Дональдом Трампом, когда на Генассамблее ООН говорил с журналистами о проблемах Белого дома, сообщает портал Onet.

«В настоящее время у администрации президента Дональда Трампа много проблем, например ситуация в Афганистане, которой ей следует заняться», — сказал он.

Подобные конфузы случаются в том числе и у самих президентов США. Ранее Джо Байден во время публичного выступления перепутал двух экс-президентов — своего соратника по Демократической партии Барака Обаму и Дональда Трампа. Тогда пресс-секретарь сенатора-республиканца Джоша Хоули назвала это «оговоркой по Фрейду».