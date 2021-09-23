Мурадов призвал принудить Украину к признанию российского статуса Крыма

Ожидания, что Украина признает российский статус Крыма за прошедшие годы не оправдались, и надо ужесточить позицию по отношению к Киеву. Такую позицию высказал постпред Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов, сообщает ТАСС.

«Мы уже через семь с половиной лет неудачных ожиданий о том, что на Украине что-нибудь изменится в лучшую сторону, должны переходить к позиции, на мой взгляд, принуждения Украины к признанию российского статуса Крыма. Таких мер принуждения может быть очень много», — пояснил политик.

Он отметил, что Украина ввела санкции против России из-за присоединения Крыма, а в отношении полуострова организовала блокаду.

«Если мы одну десятую часть (из подобных мер — прим. ред.) используем в плане принуждения Украины к признанию российского статуса Крыма, я думаю, ситуация радикально изменится», — резюмировал Мурадов.

Ранее бывший руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мишель Вуазен призвал власти признать российский статус Крыма как можно скорее. По его словам, санкции, которые были введены против России в 2014 году, пошли ей на пользу. Также он призвал не игнорировать результаты выборов в Крыму.

До этого Европейский парламент утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом «жесткий» доклад по отношениям Европейского союза с Россией. Его поддержали 494 депутата, против выступили 103 парламентария, воздержались — 72. В документе призывают расширить санкции в отношении Российской Федерации, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для «сдерживания» Москвы.