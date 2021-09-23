В Совфеде прокомментировали информацию о запрете свободного перемещения в ПАСЕ

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк заявил, что решение, касающееся формата участия российской делегации в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы еще не принято, и подчеркнул, что речь не идет о запрете свободного перемещения. Об этом сообщает ТАСС.

«Речь идет не о запрете [на перемещение]. Во Франции есть режим допуска неграждан Евросоюза, который распространяется, естественно, на Россию. Вопрос в том, какие условия они нам создадут, чтобы мы могли спокойно работать в ПАСЕ», — сказал Кисляк.

Он отметил, что представители России в любом случае примут участие в сессии — «если не лично, то в дистанционном формате точно».

Ранее член делегации РФ, заслуженный врач России, Владимир Круглый сообщил, что россиянам запретили свободное перемещение по французскому Страсбургу, где располагается ПАСЕ, из-за того, что Евросоюз не признает российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».