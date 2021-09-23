Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Адвокат по уголовным делам рассказал, что грозит пойманному с наркотиками бегуну... 13:58
Мурадов призвал принудить Украину к признанию российского статуса Крыма 13:58
Популярный модный бренд выпустил женсикй лук в стиле Берни Сандерса 13:54
Умер детский писатель Ульф Нильсон 13:54
При передаче данных между МКС и модулем «Наука» выявлены сбои 13:47
В Минздрав поступили документы на регистрацию подростковой вакцины от... 13:47
МВД опубликовало ролик с мошенницей в черном, взрывом кареты и хомяком... 13:46
Один из предыдущих Бондов объяснил слова Крейга об актрисах... 13:45
В Минтруде разъяснили отказ от законопроекта по индексации пенсий работающим 13:44
Семьям погибших при крушении Ан-26 под Хабаровском выплатят... 13:43

Эксперт оценил последствия новых американских санкций

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Alex Brandon/AP

Палата представителей США внесла в проект оборонного бюджета на 2022 год поправки, запрещающие американцам проводить сделки с российским госдолгом на вторичном рынке — в настоящее действует запрет на операции с первичными ценными бумагами. РИА «Новости» публикует комментарий эксперта о последствиях новых санкций.

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий заявил, что невозможность приобрести российские облигации федерального займа (ОФЗ) закроет для американских граждан локальный рынок госдолга.

«Запрет на покупку ОФЗ на вторичном рынке относится к относительно чувствительным санкциям, но не критичным... Это не критично для России, где рублевый госдолг меньше 15% ВВП против более 100% у развитых стран», — сказал он.

Русецкий отметил, что ужесточение санкций не скажется на ликвидности госдолга России в долгосрочной перспективе.

Ранее в Соединенных Штатах предложили ввести санкции против 35 россиян.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Работа над новым КоАП ведется»: штрафы за превышение средней скорости могут вернуть
ГИБДД перестала штрафовать за превышение средней скорости после решения Верховного суда
«Серьезная проблема»: в NASA боятся новых трещин на МКС
Конгрессу США рассказали о трещинах в российском сегменте МКС
«Чешский адвокат просил у Саши 300 тысяч евро. Это провокация»
Друзья россиянина Александра Франчетти рассказали о причинах его задержания в Праге
В Минтруде разъяснили отказ от законопроекта по индексации пенсий работающим
Песков заявил, что введение нового локдауна в России пока не обсуждается
Юрист объяснил, почему нельзя обжаловать штрафы за превышение средней скорости
В России во второй раз за пандемию фиксируют 820 смертей из-за COVID-19 за сутки
Новости и материалы
Адвокат по уголовным делам рассказал, что грозит пойманному с наркотиками бегуну Хютте
Мурадов призвал принудить Украину к признанию российского статуса Крыма
Популярный модный бренд выпустил женсикй лук в стиле Берни Сандерса
Умер детский писатель Ульф Нильсон
При передаче данных между МКС и модулем «Наука» выявлены сбои
В Минздрав поступили документы на регистрацию подростковой вакцины от коронавируса
МВД опубликовало ролик с мошенницей в черном, взрывом кареты и хомяком в тыкве
Один из предыдущих Бондов объяснил слова Крейга об актрисах в «бондиане»
Семьям погибших при крушении Ан-26 под Хабаровском выплатят по миллиону рублей
Курганские медики рассказали, как спасли жизнь маме 12 детей
Онищенко объяснил новый рекорд по летальности от COVID-19 в РФ
В РУСАДА объяснили дисквалификацию олимпийского чемпиона Махова
Свищев допустил, что допинг попал в организм Махова из-за врачебной ошибки
Источник: российская делегация ПАСЕ будет участвовать в сессии дистанционно
Песков прокомментировал идею в Конгрессе США о санкциях против РФ
В Совфеде прокомментировали информацию о запрете свободного перемещения в ПАСЕ
Свищев о дисквалификации Махова: для многих примеры нарушителей правил WADA не работают
Фильм Marvel получил в России рейтинг 18+ из-за ЛГБТ-персонажа
Все новости
Дорогая курица. В подмосковных магазинах обнаружили завышенные цены
ФАС потребовала от «Магнита» и «Пятерочки» снизить цены на некоторые продукты
«Уже начали производство вакцины». «КовиВак» станет более доступным для россиян
Центр Чумакова модернизировал производство для масштабного выпуска «КовиВака»
Илья Авербух
Время диких заголовков
О желании быть профессионалом, а не персонажем хроники
Соседи проигнорировали женские крики о помощи. Экс-министра подозревают в убийстве жены
В Туве обнаружили раненого экс-министра сельского хозяйства рядом с телом его жены
Люди впервые спустились в Адский колодец. Джиннов пока не нашли
Спелеологи впервые проникли на дно Адского колодца в Йемене
Обломки нашли, выживших не обнаружили. Что известно о крушении Ан-26
ТАСС: члены экипажа разбившегося под Хабаровском Ан-26 погибли
Драматург, телеведущий и блогер: Эдварду Радзинскому — 85
«В Медисон-сквер-гарден обстрелы слышно не так громко»
Зеленский призвал ООН проводить заседания в горячих точках
Куда можно улететь из России
С 5 октября будут возобновлены полеты в Данию, Джибути, Перу, ЮАР и Новую Зеландию
Бедных не будут судить строго
Юристы объяснили, в каких случаях бедность виновного приведет к смягчению приговора
Будет ли газ кормить Россию вместо нефти
В Минфине объяснили, почему доля газа в доходах бюджета ниже, чем нефти
Вакцина для избранных: в бедных странах от COVID-19 привит лишь 1% населения
Amnesty International обвинила фармкомпании в «вакцинном национализме»
«Человек не может совершить зло, просто послушав Моргенштерна»
Мизулина заявила, что устроивший стрельбу в Перми был фанатом Моргенштерна
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях