Эксперт оценил последствия новых американских санкций

Палата представителей США внесла в проект оборонного бюджета на 2022 год поправки, запрещающие американцам проводить сделки с российским госдолгом на вторичном рынке — в настоящее действует запрет на операции с первичными ценными бумагами. РИА «Новости» публикует комментарий эксперта о последствиях новых санкций.

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий заявил, что невозможность приобрести российские облигации федерального займа (ОФЗ) закроет для американских граждан локальный рынок госдолга.

«Запрет на покупку ОФЗ на вторичном рынке относится к относительно чувствительным санкциям, но не критичным... Это не критично для России, где рублевый госдолг меньше 15% ВВП против более 100% у развитых стран», — сказал он.

Русецкий отметил, что ужесточение санкций не скажется на ликвидности госдолга России в долгосрочной перспективе.

Ранее в Соединенных Штатах предложили ввести санкции против 35 россиян.