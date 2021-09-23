Нарышкин назвал ложью данные об участии третьего россиянина в отравлении Скрипалей

Заявление Скотленд-Ярда о том, что к делу об отравлении Скрипалей причастен еще один гражданин России, является ложью. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает «РИА Новости».

«Это попытка очередной ложью прикрыть или поддержать ложь предыдущую. <…> Кроме того, в свете последних афганских событий это, наверное, еще и попытка отвлечь общественность от позора бегства из Афганистана - прежде всего войск Соединенных Штатов Америки и их союзников», — заявил он.

Нарышкин добавил, что таким образом Великобритания хочет скрыть тот факт, что блок НАТО уже не способен поддерживать безопасность в мире.

Ранее британская полиция назвала третьего подозреваемого в «деле Скрипалей» россиянина, якобы действовавшего под псевдонимом Сергей Федотов. По версии полиции, в гостинице, где он жил, не обнаружили следов нервно-паралитического вещества «Новичок», однако были найдены некие доказательства того, что россиянин неоднократно встречался с двумя другими подозреваемыми, Александром Петровым и Русланом Бошировым в Лондоне. В посольстве России в Великобритании это заявление сочли смехотворным.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в марте 2018 года в Солсбери.