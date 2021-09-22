Псаки объяснила рекордное падение рейтинга Байдена пандемией коронавируса

Рекордное падение рейтинга президента США Джо Байдена связано с продолжающейся пандемией коронавируса. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает РИА «Новости».

«Я считаю, страна сейчас проходит через многое. Люди по-прежнему живут в условиях угрозы COVID-19, это вызывает обеспокоенность и тревогу у многих. Даже те, кто одобряют методы борьбы президента с пандемией, все равно находятся под ее влиянием», — сказала Псаки.

По ее словам, целью команды американского президента по-прежнему остается «продвижение его повестки вперед и улучшение жизни американских граждан».

«И мы делаем это на долгую перспективу», — заключила пресс-секретарь Белого дома.

Накануне американский социологический институт Gallup провел исследование и выяснил, что работу Байдена не одобряют 53% американцев, что стало максимумом за период его президентства.

В последний раз рейтинг Байдена падал в августе во время вывода американских войск из Афганистана и прихода к власти в этой стране радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)». Тогда рейтинг неодобрения деятельности американского президента составил рекордные на тот момент 46%.