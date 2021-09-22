Франция вернет в США отозванного посла

Отозванный из Вашингтона посол Франции вернется в США на следующей неделе и приступит к интенсивной работе с администрацией. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома по итогам разговора президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона.

«Президент Макрон решил, что французский посол вернется в Вашингтон на следующей неделе. Он начнет интенсивную работу с высокопоставленными чиновниками США», — указано в сообщении.

16 сентября стало известно, что австралийские власти приняли решение разорвать контракт с Францией на строительство 12 ударных подводных лодок стоимостью 90 млрд австралийских долларов ($66 млрд). США и Великобритания, учредившие вместе с Австралией трехсторонний оборонный альянс AUKUS, обещают Канберре технологии строительства атомных подлодок.

Решение вызвало скандал. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил, что страна отзывает послов из США и Австралии для консультаций.