В Петербурге на семи избирательных участках отменили результаты выборов в Госдуму

На семи избирательных участках в Санкт-Петербурге по решению избирательной комиссии были отменены результаты выборов в Государственную думу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление члена городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрия Кузьмина.

«Территориальные избирательные комиссии в Санкт-Петербурге признали недействительными и отменили итоги голосования на семи избирательных участках по выборам депутатов в Государственную думу РФ и на шести избирательных участках по выборам депутатов в законодательное собрание Санкт-Петербурга», — рассказал Кузьмин.

Он также назвал три из семи этих избирательных участков — №803 в Кировском районе, №2151 во Фрунзенском районе и №11 в Адмиралтейском районе города.

Кузьмин указал, что в ходе проверки на участке №803 был обнаружен разбитый стационарный ящик для бюллетеней, а сами бланки оказались рассыпаны по полу. На участке №2151 в стационарных ящиках и сейф-пакетах было обнаружено больше бюллетеней, чем было выдано избирателям, а на участке №11 были выявлены «многочисленные нарушения».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о необходимости проверки итогов ДЭГ Общественным штабом.