Бежавшие из Афганистана женщины-депутаты уехали из Грузии

Семь женщин-законодателей из Афганистана в рамках эвакуации уехали из Грузии в Грецию, пишет Associated Press.

Но эта страна тоже не станет для них финальной точкой: из нее они в скором времени поедут в Соединенные Штаты.

«Законодатели и члены их семей будут находиться в Греции в течение короткого времени, пока не будут завершены процедуры их передачи и расселения в США», — указано в сообщении МИД Греции.

Как отметили в ведомстве, всех их вывезли из Афганистана в рамках инициативы неправительственной организации Zaka Khan, которая расположена в Нью-Йорке.

«Это часть обязательства правительства принять у себя символическое число афганских граждан, борцов за фундаментальные ценности, свободу выражения мнений и равенства полов», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что афганским женщинам ради получения права на эвакуацию из страны приходится вступать в фиктивные браки.