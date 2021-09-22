Бежавшие из Афганистана женщины-депутаты уехали из Грузии

Семь женщин-законодателей из Афганистана в рамках эвакуации уехали из Грузии в Грецию, пишет Associated Press.
Но эта страна тоже не станет для них финальной точкой: из нее они в скором времени поедут в Соединенные Штаты.
«Законодатели и члены их семей будут находиться в Греции в течение короткого времени, пока не будут завершены процедуры их передачи и расселения в США», — указано в сообщении МИД Греции.
Как отметили в ведомстве, всех их вывезли из Афганистана в рамках инициативы неправительственной организации Zaka Khan, которая расположена в Нью-Йорке.
«Это часть обязательства правительства принять у себя символическое число афганских граждан, борцов за фундаментальные ценности, свободу выражения мнений и равенства полов», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что афганским женщинам ради получения права на эвакуацию из страны приходится вступать в фиктивные браки.