ЦИК: онлайн-голосование в будущем будет проводиться только на федеральной платформе

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что в будущем дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет применяться только на федеральной платформе. Об этом она сказала в эфире радиостанции «Коммерсант FM».

«Мы проводили электронное голосование в других регионах на федеральной платформе, и ни одного замечания или жалобы ни в одном из регионов нет, ни у кого не вызывают сомнения результаты», — сказала она.

По словам председателя ЦИК, Москва настаивала на целом ряде дополнительных опций, и ей была дана такая возможность, однако это привело к усложнению программы (москвичи голосовали на платформе mos.ru — прим.).

«Мы будем расширять возможность голосования регионов именно на общей платформе. В конце концов, Москве придется подчиняться общим правилам. Закон о наделении [Москвы] таким правом [проводить ДЭГ на собственной платформе] не бесконечен», — подчеркнул Памфилова.

19 сентября в РФ завершилось голосование на выборах в Госдуму. Параллельно прошли прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 региональных парламентов. В ряде регионов голосовать можно было в режиме онлайн: в Москве, Севастополе, Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о перепроверке итогов дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которую ранее предложил провести глава Общественного штаба Алексей Венедиктов.