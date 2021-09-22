В Крыму назвали позицию Турции по полуострову глубокой геополитической ошибкой

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал заявление президента Турции Реджепа Эрдогана об «аннексии» Крыма глубокой геополитической ошибкой. Об этом сообщает ТАСС.

«Оставив позади проблему признания Северного Кипра, руководство Турции в вопросе Крыма наступает на одни и те же грабли», — отметил Умеров.

Глава автономии выразил мнение, что если бы Анкара признала принадлежность Крыма России, то это придало бы новый виток развитию экономического сотрудничества в отношениях между двумя странами. Однако Умеров отметил, что турецкие власти пока не хотят слышать жителей полуострова, в том числе крымских татар, интересы которых в Турции якобы пытаются защищать.

Он призвал Анкару прекратить спекулировать на теме Крыма, а лучше направить в регион свою официальную делегацию, чтобы самим убедиться как живут крымчане после признания полуострова российским.

Ранее президент Турции заявил на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что Турция не признает Крым в составе России.

Также в Министерстве иностранных дел Турции выступили с сообщением, что Анкара не намерена признавать выборы в Государственную думу в Крыму.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Эрдогана за его слова об «аннексии» Крыма.

В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.