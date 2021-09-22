Зеленского уличили во лжи фразой из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Бывший депутат Верховной рады Анна Герман уличила президента Украины Владимира Зеленского во лжи в вопросе по поставкам Украине из США систем противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол». Об этом она заявила в эфире телеканала «Наш».

Она усомнилась, что обещания президента, касающиеся поставок «Железного купола», сбудутся.

Герман вспомнила слова героини Клавдии, подруги бандита Горбатого, из фильма «Место встречи изменить нельзя», которыми та уличила во лжи подосланного в банду оперуполномоченного МУРа Владимира Шарапова.

«Помните фильм «Место встречи изменить нельзя». Помните фразу: «Ты на руки-то его погляди», — отметила Герман, не договорив окончания цитаты: «Из него такой же шофер, как из Промокашки скрипач».

Ранее Зеленский, говоря о перспективах размещения американского вооружения на Украине, сказал, что результаты поездки в США для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН «будут серьезными». Он отметил, что пока еще преждевременно говорить о поставках «Железного купола» на Украину, но «сигналы и месседжи от США были».

Ранее издание Politico сообщало, что в американском конгрессе обсуждается вопрос о включении в законопроект об обороне на 2022 год поправки, обязывающей Белый дом передать Украине новые системы противовоздушной обороны, в том числе две системы ПВО «Железный купол», которые США купили у Израиля в 2019 году.

Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович отметил, что система помогла бы защитить значимые объекты и повысить боеспособность армии страны.

Система ПРО «Железный купол» создана израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems, израильская армия использует ее с 2011 года.