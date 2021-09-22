Байден перепутал США и ООН

Президент США Джо Байден в своей речи на выступлении на Генассамблее ООН перепутал США и ООН, пишет Sky News.

Такую ошибку он допустил, когда говорил о мировом лидерстве Вашингтона в отношении соблюдения принципов демократии.

«Это отпечаталось в нашей ДНК как нации и, что особенно важно, в ДНК этого института — Соединенных Штатов Америки», — сказал он, имея в виду ООН.

Это первое выступление Байдена на ГА ООН с момента его вступления в должность главы государства.

После своей речи он подвергся критике со стороны Республиканской партии. Ее член Антонио Питокко написал в Twitter, что президента США невозможно воспринимать всерьез на мировой арене, он выглядит потерянным.

У Байдена нередко возникают подобные оплошности во время выступлений. Например, неделю назад он в ходе своей речи забыл имя премьер-министра Австралии.