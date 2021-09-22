Президент Украины Зеленский рассказал об «амбициозном плане трансформаций» с участием США

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами, призвав бизнес Соединенных Штатов инвестировать в Украину. Об этом сообщается на официальном сайте украинского главы.

Президент Зеленский находится в США со вторым визитом за месяц.

«Очень рассчитываем на поддержку партнеров, прежде всего США, что позволит нам осуществить трансформацию в короткие сроки. Призываю вас присоединиться к реализации этого плана», — отметил Зеленский в ходе переговоров.

По его словам, Киев разработал «амбициозный план» изменений в государстве.

Также украинский глава познакомил инвесторов с ситуацией в сфере безопасности на Донбассе и вызовами в энергетической отрасли из-за проекта магистрального газопровода «Северный поток – 2».

Как добавил Зеленский, экономическое взаимодействие является одним из приоритетных направлений по дальнейшему сотрудничеству Украины и США.

Ранее в США призвали Россию увеличить поставки газа через Украину.