Генсек НАТО встретится в Нью-Йорке с Лавровым и Зеленским

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пребывания на Генассамблее ООН планирует провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба альянса.

Как ожидается, Столтенберг встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, а также с лидерами и официальными лицами стран-членов НАТО. В частности, он проведет переговоры с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

«Он также встречается с другими лидерами и официальными лицами, в том числе с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, президентом Колумбии Иваном Дуке, президентом Ганы Наной Акуфо-Аддо, президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и Вьосой Османи из Косово», — говорится в сообщении.

76-я сессия Генассамблеи ООН открылась 14 сентября в штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке.

Ранее стало известно, что Зеленский в ходе рабочего визита в США и участия в сессии Генассамблеи собирается обсудить с Гутерришем увеличение поддержки формата «Крымская платформа».