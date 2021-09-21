Эрдоган заявил, что Турция не признает Крым в составе РФ

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что важным является сохранение территориальной целостности Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкого лидера, выступившего на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В ходе выступления Эрдоган напомнил об «аннексированном» Крыме.

«Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем. Необходимо прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар», — сказал он.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее в Министерстве иностранных дел Турции выступили с сообщением, что Анкара не намерена признавать выборы в Госдуму в Крыму. С подобной позицией по выборам в российский парламент выступили Соединенные Штаты, Великобритания и ЕС.

Также в Кремле отреагировали на непризнание Турцией выборов в Крыму.