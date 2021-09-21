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В отношении главы отделения ФСС по Татарстану возбудили дело за взятку в 2,4 млн рублей

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Табылды Кадырбеков/РИА «Новости»

Главу отделения Фонда социального страхования по Татарстану поймали на взятке в 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по республике.

По данным следствия, 30 октября 2020 года региональное отделение ФСС и одна из фирм заключили контракт на поставку спецсредств реабилитации для инвалидов. Сумма сделки составила более 56 млн рублей. Сотрудники фонда выявили существенные нарушения коммерческой организации условий контракта и инициировали подачу искового заявления в арбитражный суд Татарстана.

18 августа во время встречи главы фирмы и управляющего татарстанским отделением ФСС, предприниматель предложил урегулировать конфликт с поданным иском за вознаграждение в размере 4 млн рублей. После ряда неформальных встреч, глава фирмы получил от чиновника письменное указание с планом защиты по исковым требованиям.

10 сентября 2021 года арбитражный суд Татарстана взыскал с фирмы штраф порядка 100 тыс. рублей, а 21 сентября глава регионального отделения ФСС, получил от бизнесмена 2,4 млн рублей за «оказание содействия и необжалование в дальнейшем решения суда».

«Во время передачи денежных средств 43-летний управляющий РО ФСС РФ по Республике Татарстан был задержан», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Ростовской области был задержан по подозрению в вымогательстве взятки в 1 млн рублей.

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