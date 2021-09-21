Кадыров позвал Байдена в Чечню, чтобы показать «куриных мужей» вместо петухов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале заявление президента США Джо Байдена о защите представителей секс-меньшинств по всему миру, включая Чечню.

По его словам, президент Байден решил «упомянуть Чеченскую Республику», будучи лидером «самой проблемной, агрессивной в мире страны, озлобленной на все мусульманские государства и вспахивающей арабский мир авиабомбами».

«Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской Республике нет петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас куриные мужья», — написал Кадыров.

Ранее Байден в ходе выступления на 76-й сессии Генассамблее ООН призвал защищать права секс-меньшинств по всему миру — от Чечни до Камеруна. Также он обратился к мировому сообществу с призывом «работать вместе как никогда прежде». Глава государства подчеркнул, что, вступая на пост президента, он избрал одним из своих приоритетов укрепление союзничества, в том числе с Евросоюзом.