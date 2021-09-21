Украинский телеведущий назвал Донбасс «российским на 200%»

Украинский телеведущий Остап Дроздов заявил, что Донбасс якобы является частью России. Об этом он сообщил в эфире «Четвертого канала».

«Так просто признать очень объективно и хладнокровно, <…> на сколько процентов, как считаете, интегрированы эти территории в российскую политическую действительность? Я ставлю двести», — рассказал Дроздов.

По мнению телеведущего, причиной этому послужило то, что большинство жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР говорят на русском языке и ориентируются на русскую культуру.

Ранее Дроздов заявил, что властям Украины нужно усилить наказание за неуважение родного языка среди жителей страны, особенно среди несовершеннолетних.

Он отметил, что «презирать украинский язык» публично запрещено должностным лицам, работникам госучреждений и другим категориям населения. При этом обычным гражданам разного возраста за неуважение украинского языка «ничего не будет».

По его мнению, киевским властям следует инициировать внесение изменений в закон о языковой политике, которые позволят наказывать за публичное неуважение украинского языка.