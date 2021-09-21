Байден призвал защищать секс-меньшинства по всему миру — от Чечни до Камеруна

Президент США Джо Байден в ходе выступления на Генассамблее ООН призвал защищать права секс-меньшинств по всему миру — от Чечни до Камеруна, приводит его слова РИА «Новости».

«Мы все должны встать на защиту прав представителей LGBTQI, чтобы они могли открыто жить в любви и без страха, будь то Чечня или Камерун, или другая точка мира», — цитирует агентство президента.

Он также призвал мировое сообщество «работать вместе как никогда прежде». Как отметил глава государства, вступая на пост президента, он избрал одним из своих приоритетов укрепление союзничества, в том числе с Евросоюзом.

В прошлом месяце сообщалось, что Байден выдвинул представительницу ЛГБТ-сообщества на должность федерального судьи США.