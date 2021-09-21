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В посольстве России назвали смехотворной информацию Лондона о новом обвиняемом в деле Скрипалей

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Metropolitan Police

В посольстве РФ в Великобритании назвали смехотворными заявления Лондона о том, что в деле с предполагаемым отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в 2018 году был якобы задействован еще один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение диппредставительства.

«Попытка представить информацию о прибытии и выезде некоего лица с территории Великобритании в те или иные дни марта 2018 года в качестве «вновь открывшегося обстоятельства» выглядит и вовсе смехотворно. Сегодня в ходе встречи в МИД Великобритании выразили категорическое неприятие Россией продемонстрированного Скотленд-Ярдом подхода к установлению истины», — отметили в посольстве РФ.

В дипмиссии сообщили, что в очередной раз призвали британскую сторону предоставить официальные материалы расследования, а также подчеркнули, что продолжат настаивать на получении информации о судьбе Сергея и Юлии Скрипалей.

Ранее сообщалось, что полиция Великобритании предъявила обвинения третьему россиянину, подозреваемому в участии в отравлении Юлии и Сергея Скрипалей в марте 2018 года. Как утверждают в Скотленд-Ярде, у сотрудников контртеррористического отдела полиции есть «достаточно доказательств», что к этому причастен Денис Сергеев, который использовал псевдоним Сергей Федотов. Россиянину предъявили обвинения по четырем пунктам: заговор с целью убийства, покушение на убийство, причинение тяжких телесных повреждений, ношение и использование химического оружия. Полицейские уже выдали ордер на его арест.

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