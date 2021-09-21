Захарова заявила, что США не удалось дискредитировать выборы в Госдуму

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что несмотря на кибератаки и откровенное вмешательство в выборы, США не удалось дискредитировать избирательную систему в России. Об этом она рассказала во время брифинга, посвященного внешней политике, трансляция которого состоялась на YouTube-канале «Sputnik на русском».

«Несмотря на беспрецедентное количество кибератак на Центризбирком России, об этом было сказано непосредственно ЦИКом, и половина из этих кибератак зафиксирована с территории США, а также откровенное вмешательство американских интернет-платформ в ход подготовки проведения выборов, дискредитировать российскую избирательную систему нашим недругам не удалось и не удастся», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что Вашингтон «по традиции» начал допускать антироссийские заявления, не подкрепляя свои доводы «какой-либо фактурой», а также не признают итогов состоявшихся выборов.

Ранее Захарова заявила, что информационная работа представительств РФ за рубежом на выборах заслуживает оценки в пять баллов.