Венедиктов назвал «трагической ошибкой партий» итоги голосования в Москве

Разница в результатах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала итогом ошибочной стратегии ряда партий, призывавших своих сторонников бойкотировать онлайн-голосование. Об этом заявил руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, его слова передает «Интерфакс».

В качестве примера Венедиктов привел КПРФ и партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», которые призывали сторонников не пользоваться онлайн-голосованием.

«Я говорил коммунистам: вы совершаете трагическую ошибку. Тот ваш избиратель, который не может по каким-то причинам прийти на участок — он просто не пришел. А куда ему тогда? В онлайн говорят не ходить, в оффлайн не могу», — сказал он.

При этом он отверг обвинения в том, что к московской системе блокчейн, применявшейся при электронном голосовании, у внешних наблюдателей не было доступа. Он подчеркнул, что каждый человек с 21.00 мск мог получить ключ, расшифровать все 2 млн бюллетеней и сверить результаты с официальными итогами.

«Мы каждого человека сделали наблюдателем. ⟨...⟩ Расшифровывайте и считайте», — указал руководитель штаба.

Перед началом электронного голосования ключ шифрования системы был разделен на семь частей и отдан хранителям. Как сообщал глава Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, у оператора системы не было возможности вмешаться в процесс и исказить результаты.

С 17 по 19 сентября в РФ состоялись выборы в Госдуму, выборы глав девяти российских субъектов и 39 региональных парламентов. В нескольких регионах проголосовать можно было онлайн. По итогам выборов в Думу прошли пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — патриоты — За правду» и «Новые люди».