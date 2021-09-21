Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Болсонару прибыл в ООН в маске после того, как его не пустили в ресторан... 17:42
Американский политолог оценил вероятность новых санкции США против России 17:38
Штраф для Booking.com может увеличиться вдвое 17:38
В Румынии мужчина вернулся домой через 30 лет после исчезновения в той... 17:35
Бывшая жена Прохора Шаляпина нашла нового молодого жениха 17:34
В Совфеде рассказали об атаках на систему электронного голосования в первые... 17:34
Кабулов обсудил с руководством «Талибана*» ситуацию в Афганистане 17:31
Группа BTS сняла клип в штаб-квартире ООН 17:30
Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в пермском вузе 17:28
Колосков: Дзюба сделал свой выбор, теперь надо забыть эту фамилию 17:22

Венедиктов назвал «трагической ошибкой партий» итоги голосования в Москве

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Разница в результатах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала итогом ошибочной стратегии ряда партий, призывавших своих сторонников бойкотировать онлайн-голосование. Об этом заявил руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, его слова передает «Интерфакс».

В качестве примера Венедиктов привел КПРФ и партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», которые призывали сторонников не пользоваться онлайн-голосованием.

«Я говорил коммунистам: вы совершаете трагическую ошибку. Тот ваш избиратель, который не может по каким-то причинам прийти на участок — он просто не пришел. А куда ему тогда? В онлайн говорят не ходить, в оффлайн не могу», — сказал он.

При этом он отверг обвинения в том, что к московской системе блокчейн, применявшейся при электронном голосовании, у внешних наблюдателей не было доступа. Он подчеркнул, что каждый человек с 21.00 мск мог получить ключ, расшифровать все 2 млн бюллетеней и сверить результаты с официальными итогами.

«Мы каждого человека сделали наблюдателем. ⟨...⟩ Расшифровывайте и считайте», — указал руководитель штаба.

Перед началом электронного голосования ключ шифрования системы был разделен на семь частей и отдан хранителям. Как сообщал глава Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, у оператора системы не было возможности вмешаться в процесс и исказить результаты.

С 17 по 19 сентября в РФ состоялись выборы в Госдуму, выборы глав девяти российских субъектов и 39 региональных парламентов. В нескольких регионах проголосовать можно было онлайн. По итогам выборов в Думу прошли пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — патриоты — За правду» и «Новые люди».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Улик собрано достаточно». Скотленд-Ярд назвал третьего отравителя Скрипалей
В Британии предъявили обвинения третьему россиянину по делу об отравлении в Солсбери
«Максимально идиотское решение». От России требуют заплатить за смерть Литвиненко
Депутат Луговой считает политически ангажированными выводы ЕСПЧ по делу Литвиненко
Лишние ракеты: Китай пугает НАТО новыми армиями российских «Искандеров-М»
QQ-Tencent: Россия нацелила ракеты на 14 столиц стран НАТО
Набиуллина уточнила слова своего заместителя о поддержке пенсионеров
Визит Эрдогана в Россию для переговоров с Путиным ожидается 29 сентября
Студенты ПГНИУ отказались учиться у преподавателя, продолжившего лекцию во время стрельбы
Дзюба отказался от вызова в сборную России
Новости и материалы
Болсонару прибыл в ООН в маске после того, как его не пустили в ресторан в Нью-Йорке
Американский политолог оценил вероятность новых санкции США против России
Штраф для Booking.com может увеличиться вдвое
В Румынии мужчина вернулся домой через 30 лет после исчезновения в той же одежде
Бывшая жена Прохора Шаляпина нашла нового молодого жениха
В Совфеде рассказали об атаках на систему электронного голосования в первые часы выборов
Кабулов обсудил с руководством «Талибана*» ситуацию в Афганистане
Группа BTS сняла клип в штаб-квартире ООН
Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в пермском вузе
Колосков: Дзюба сделал свой выбор, теперь надо забыть эту фамилию
Hyundai, Kia и Toyota вошли в число наиболее угоняемых автомобилей в России
Илон Маск пообещал улучшить туалет на своих космических кораблях
Ученые связали склероз с повышенным риском смерти от рака кишечника
В iOS 15 обнаружили способ обхода блокировки iPhone
Захарова назвала дезинформацией данные Запада о российско-белорусских учениях
Глава «Союза пенсионеров России» назвал нелепой идею сформировать капитал до пенсии
Аргентина с 1 октября откроет границу для иностранцев
Волейболист Спиридонов: Дзюба решил красиво ответить Карпину за невызов на первые игры
Все новости
Заключенных предложили водить в театры. К чему это приведет
В профсоюзе полиции рассказали о рисках посещения осужденными культурных мероприятий
В США задержали друга Макгрегора. Хабиб три года назад устроил с ним драку
Тренер Макгрегора Диллон Дэнис оказал сопротивление полиции при задержании
По-русски не читает: первые впечатления от iOS 15
Журналисты нашли недоработки в iOS 15
«Без перестройки системы повысить качество городской среды невозможно»
Эксперт Крохин объяснил необходимость реформы ЖКХ, анонсированной Хуснуллиным
«Россия сделает выводы». Турция отказалась признавать выборы в Госдуму в Крыму
Песков назвал неприемлемыми заявления Турции об отказе признавать выборы в Крыму
Добегаться до инфаркта: как спорт влияет на сердце
Ученые связали физическую активность с отложениями кальция в артериях
Слава из «Квартета И»: Ростиславу Хаиту — 50
«Продолжаем занятие»: что делали сотрудники вуза после начала стрельбы в Перми
Педагог Сыромятников объяснил, почему продолжил лекцию во время нападения на ПГНИУ
«Идиоты у власти»: на Украине ищут виновных в газовом кризисе
Экс-депутат Рады призвал Зеленского к ответу за высокие цены на газ на Украине
Расплавленный город: Содом был уничтожен подобием Тунгусского метеорита
Ученые доказали, что город бронзового века погубил метеорит
Низвержение лидера: Skoda стала надежнее Toyota
В Британии опубликовали рейтинг популярных кроссоверов
Ковид начнут лечить газовой смесью
Создатели гелий-кислородной смеси рассчитывают на ее включение в ОМС в 2022 году
России пропишут безуглеродную диету
Мишустин: надо готовиться к сокращению использования нефти и газа в экономике
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях