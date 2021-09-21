Британская полиция назвала третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей россиянина

Полиция Великобритании предъявила обвинения третьему россиянину, подозреваемому в участии в отравлении Юлии и Сергея Скрипалей в марте 2018 года, сообщила британская полиция по борьбе с терроризмом.

Как утверждают в Скотленд-ярде, у сотрудников контртеррористического отдела полиции есть «достаточно доказательств», что к этому причастен Денис Сергеев, который использовал псевдоним Сергей Федотов.

Россиянину предъявили обвинения по четырем пунктам: заговор с целью убийства, покушение на убийство, причинение тяжких телесных повреждений, ношение и использование химического оружия. Полицейские уже выдали ордер на его арест.

Как утверждают полицейские, Федотов прибыл в Великобританию 2 марта 2018 года, за четыре часа до прилета двух других подозреваемых — Александра Петрова и Руслана Боширова. В гостинице, где он жил, не обнаружили следов нервно-паралитического вещества «Новичок», но полиция все же нашла доказательства того, что Федотов неоднократно встречался с Петровым и Бошировым в центре Лондона на выходных.

Из Великобритании, согласно сообщению, он вылетел 4 марта — позднее в этот же день были отравлены Скрипали.

В России ранее отмечали, что не доверяют заявлениям британских властей об инциденте в Солсбери.