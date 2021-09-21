В Кремле отреагировали на непризнание Турцией выборов в Крыму

Пресс-секретарь президента России прокомментировал информацию о том, что МИД Турции не признал легитимные выборы в Госдуму в Крыму.

«Мы не приемлем такие заявления. Мы открыто говорим об этом нашим турецким коллегам. Тема Крыма — это тема, по которой наши позиции диаметрально расходятся. Но мы надеемся, что со временем Турция изменит свою позицию, отдавая дань правде и реальному положению дел», — заявил официальный представитель Кремля в ходе брифинга с журналистами.

В то же время, Песков отметил, что Турция является партнером РФ по многим вопросам.

«Наличие существенного вопроса, по которому есть разногласия, не должно быть препятствием для отношений. Это взаимодействие должно продолжаться. Что касается точек разногласий, то по этим точками мы будем продолжать работать с турецкой стороной», — отметил он.

По словам Пескова, позиция России по поводу Крыма находится «за рамками обсуждений».

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не оставит без внимания заявление Турции о непризнании выборов в Крыму. По словам Марии Захаровой, российские власти сделали соответствующие выводы, которые явно не идут на пользу развития двухсторонних отношений.

В воскресенье, 19 сентября, в России завершились выборы в Госдуму. Они проходили три дня — с 17 по 19 сентября. В нескольких регионах проголосовать можно было в режиме онлайн. Параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.