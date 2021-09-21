«Зеленые» предложили «Яблоку» и «Зеленой альтернативе» объединиться

Партия «Зеленые» предложила «Яблоку» и «Зеленой альтернативе» объединиться и в последующем сформировать фракцию в Госдуме. Предложение озвучил сопредседатель «Зеленых» Сергей Шахматов, слова которого приводит пресс-служба партии.

«С учетом резко «позеленевшей» повестки «Яблока» мы предлагаем им и «Зеленой альтернативе» войти в состав «Зеленых» и сформировать единую экологическую фракцию в Государственной думе», — сказал Шахматов.

Как он утверждает, в этом году «Зеленые» заставили все партии в предвыборной дискуссии поднимать экологические темы.

Лидер партии Андрей Нагибин обратил внимание, что на этих выборах «Зеленые» улучшили свой результат по сравнению с прошлой кампанией по выборам в Госдуму.

Три эти партии совокупно набрали на прошедших выборах в Госдуму 2,89% голосов.

Ранее сообщалось, что по результатам прошедших выборов в Госдуму прошли восемь партий.