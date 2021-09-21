В Судане задержали всех участников госпереворота

В Судане задержали всех участников неудачного государственного переворота. Об этом сообщает суданское информационное агентство со ссылкой на заявление президиума правительства страны.

«Силовые структуры и военные предотвратили сегодня на рассвете попытку переворота <...> Ситуация находится под контролем, все причастные к ней арестованы. В отношении них начато расследование».— говорится в сообщении.

Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в суданском правительстве сообщал, что неудачная попытка государственного переворота совершена в Судане.

Отмечалось, что за попыткой госпереворота может стоять группа функционеров и сторонников режима бывшего президента Судана Омара аль-Башира. Путчисты, в том числе, намеревались захватить здание госрадиостанции, однако им это не удалось.