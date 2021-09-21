Патрушев назвал завуалированным колониализмом итоги поездки Зеленского в США

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прокомментировал поездку президента Украины Владимира Зеленского в США. Об этом он сказал в интервью «Аргументам и фактам».

«Достигнутые договоренности пойдут на пользу лишь американскому бизнесу, которому в очередной раз позволено вне конкуренции извлекать прибыль из украинских проектов. Это не что иное, как завуалированный колониализм», — сказал Патрушев.

При этом секретарь Совбеза считает, что простым украинцам преподносят эту антинациональную политику как стремление к так называемому прогрессивному Западу. Патрушев выразил сожаление относительно того, что кто-то такой пропаганде верит.

20 сентября Зеленский прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк, где примет участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. До этого, в начале месяца, украинский лидер проводил переговоры с американским коллегой Джо Байденом.

Ранее Зеленский назвал ООН площадкой, где можно искать решение по Крыму.