В Белоруссии украинца приговорили к трем годам тюрьмы за участие в протестах

В Белоруссии суд приговорил гражданина Украины Михаила Ференца за участие в акциях протеста к трем годам тюрьмы без учета семи месяцев, которые он уже провел в СИЗО, сообщает украинский МИД.

Его осудили по статьям «Участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок» и «Организация осквернения сооружений и порчи имущества».

Ференц был задержан 16 сентября 2020 года. Изначально его хотели выслать из страны, но потом решение приостановили. 14 сентября этого года в суде представительница жэка Фрунзенского района Минска заявила, что украинец нанес трафаретом на территории района протестную символику, слова «таракан» и лозунги. Ущерб от этих действий оценили в 2611 белорусских рублей ($1058).

Мужчина свою вину не признает, от дачи показаний в суде он отказался.

Как отметили в Киеве, правозащитный центр «Весна» признал его политзаключенным.

«Считаем дело Михаила Ференца политически мотивированным, а приговор несправедливым и противоправным. Бездоказательное обвинение и неправовое осуждение гражданина Украины являются очередными проявлениями антиукраинских действий Минска», — отметили в МИД Украины.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии россиянку приговорили к полутора годам колонии за клевету на президента страны Александра Лукашенко.