Организовать переворот в Судане попытались сторонники режима аль-Башира

Организаторами попытки переворота в Судане оказались члены режима бывшего главы государства Омара аль-Башира, которого отстранили от власти в 2019 году. Об этом сообщил телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на источники в правительстве Судана.

Источники телеканала уточнили, что сейчас военные ведут переговоры с мятежными офицерами в штабе бронетанковых войск Судана и уговаривают их сдаться.

О том, что в Судане произошла попытка государственного переворота, стало известно утром 21 сентября. Путч оказался неудачным и военные быстро взяли ситуацию под контроль. Кабмин в это время продолжал работу в обычном режиме.